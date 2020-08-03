Трое мужчин пострадали в столкновении «восьмерки» и «Гранты» в Вольске
Вечером 2 августа в Вольске Саратовской области столкнулись ВАЗ-2108 и «Лада Гранта».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась возле дома №28 по улице Краснооктябрьская.
В 23:30 автомобиль ВАЗ-2108 выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ладой Гранта». Пострадали оба водителя, 34 и 29 лет, а также 25-летний пассажир. Все они были госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU