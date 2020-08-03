В Заводском районе после обрезки деревьев на дороге валяются ветки и пеньки

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:34:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 августа, анонимный горожанин рассказал в соцсети «ВКонтакте» о кусках деревьев, которые валяются после обрезки на Ново-Крекингской улице, 27 в Саратове.

Снимки размещены в группе «Саратов онлайн».

Анонимный автор публикации отметил, что «ветки и пеньки» лежат уже неделю, убирать их никто не собирается.

- Как будто из фильма про апокалипсис фото, — написал в комментариях к записи пользователь под ником «Валерчик Горбунов».

Напомним, это не первый раз, когда саратовцы жалуются на обрезку деревьев, которая проходила в одно время с обновлением тротуаров в городе. Были случаи, когда рабочие даже не могли показать документов на опил.

В мэрии объясняли, что убирают только старые и ветхие деревья, однако у горожан есть свое мнение на этот счет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU