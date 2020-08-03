Волжский район Саратова на сутки останется без воды

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:15:56+03:00

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Жители Волжского района Саратова на сутки останутся без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, начинается плановый ремонт водовода. Будет отключена насосная станция ВК-1.

Работы начнутся в 08:30 во вторник, 4 августа, и продлятся до 07:30 следующего дня, 5 августа.

Список улиц, попавших под отключение, будет опубликован позднее.

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ИСТОЧНИК KP.RU