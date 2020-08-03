Ford Focus протаранил фургон на трассе под Саратовом
Рано утром 3 августа на подъезде к Саратову от автодороги Каспий М6 столкнулись Ford Focus и ГАЗ-2747.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 04:40.
Иномаркой управлял 62-летний мужчина. По предварительной версии, он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с фургоном, которым управлял 39-летний мужчина. Иномарка вылетела в кювет, а ГАЗ перевернулся.
При столкновении фургон перевернулся. Фото ГИБДД по Саратову
Пассажир Ford Focus, 41-летний мужчина, был осмотрен медиками и отпущен из больницы.
в легковушке пострадал пассажир. Фото ГИБДД по Саратову
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU