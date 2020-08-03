Ford Focus протаранил фургон на трассе под Саратовом

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:03:50+03:00

Авария произошла на трассе под Саратовом. Фото ГИБДД по Саратову

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Рано утром 3 августа на подъезде к Саратову от автодороги Каспий М6 столкнулись Ford Focus и ГАЗ-2747.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 04:40.

Иномаркой управлял 62-летний мужчина. По предварительной версии, он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с фургоном, которым управлял 39-летний мужчина. Иномарка вылетела в кювет, а ГАЗ перевернулся.

При столкновении фургон перевернулся. Фото ГИБДД по Саратову

Пассажир Ford Focus, 41-летний мужчина, был осмотрен медиками и отпущен из больницы.

в легковушке пострадал пассажир. Фото ГИБДД по Саратову

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ИСТОЧНИК KP.RU