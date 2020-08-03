2020-08-03T08:03:50+03:00
Происшествия

Ford Focus протаранил фургон на трассе под Саратовом

Пострадал пассажир легковушки
Екатерина Семенова
Поделиться:
Авария произошла на трассе под Саратовом. Фото ГИБДД по СаратовуАвария произошла на трассе под Саратовом. Фото ГИБДД по Саратову
Изменить размер текста:

Рано утром 3 августа на подъезде к Саратову от автодороги Каспий М6 столкнулись Ford Focus и ГАЗ-2747.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 04:40.

Иномаркой управлял 62-летний мужчина. По предварительной версии, он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с фургоном, которым управлял 39-летний мужчина. Иномарка вылетела в кювет, а ГАЗ перевернулся.

При столкновении фургон перевернулся. Фото ГИБДД по Саратову

При столкновении фургон перевернулся. Фото ГИБДД по Саратову

Пассажир Ford Focus, 41-летний мужчина, был осмотрен медиками и отпущен из больницы.

в легковушке пострадал пассажир. Фото ГИБДД по Саратову

в легковушке пострадал пассажир. Фото ГИБДД по Саратову

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове рецидивист украл инструменты на 140 тыс. рублей
Олененка Бэмби выкормила семья из села под Саратовом
В Саратовской области за сутки 94 человека заразились коронавирусом
Стало известно, какие улицы Саратова на сутки останутся без воды
Волгоградец забил жителя Энгельса молотком и попался с трупом на глаза полиции
Трое мужчин пострадали в столкновении «восьмерки» и «Гранты» в Вольске
В Заводском районе после обрезки деревьев на дороге валяются ветки и пеньки
Волжский район Саратова на сутки останется без воды
Ford Focus протаранил фургон на трассе под Саратовом
В понедельник в Саратове ожидается гроза
МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозе
В Саратове сносят торговые ряды у Крытого рынка
Мужчина утонул на пляже в Увеке
Начальник полиции Саратова прыгнул в день ВДВ с парашютом
«Наконец-то начал писать магистерскую»: Иван Дзюбан рассказал о коронавирусном карантине
Под Саратовом водитель ВАЗа погиб после столкновения с КамАЗом
Мошенники оставили саратовцев без полмиллиона рублей
В Заводском районе Саратова рухнула котельная
Саратовский легкоатлет пришел десятым на Московском полумарафоне
Без воды остались две улицы в Ленинском районе
Под Саратовом женщина заплатит 1 тыс. рублей за обзывательство проституткой