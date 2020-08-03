В понедельник в Саратове ожидается гроза

3 Авг. 2020 2020-08-02T20:47:04+03:00

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Сегодня, 3 августа, в Саратове ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с, его порывы достигнут 12-14 м/с.

Столбик термометра поднимется всего лишь до +23…+25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU