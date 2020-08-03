В понедельник в Саратове ожидается гроза
Днем будет сравнительно прохладно
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Сегодня, 3 августа, в Саратове ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с, его порывы достигнут 12-14 м/с.
Столбик термометра поднимется всего лишь до +23…+25 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU