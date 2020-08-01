В Ершове мужчина украл медали у ветерана Великой Отечественной войны

В Ершове Саратовской области обокрали ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, жертвой злоумышленника стала 97-летняя женщина.

Из дома пострадавшей был похищен пиджак с наградами: юбилейными медалями в честь 70 и 60-летия СССР, 30, 50, 60, 65, 70 лет Победы в Великой Отечественной войне, 65-лет вызволения республики Беларусь, за взятие Кенигсберга и за Победу над Германией. Кроме того еще две медали, названия которых женщина не смогла вспомнить.

Полиция возбудила уголовное дело. Был задержан ранее не судимый 57-летний мужчина, который продал добычу неизвестному.

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