2020-07-31T15:35:32+03:00
Происшествия

«Газель» насмерть сбила двух детей на трассе под Вольском: вынесен приговор

Водитель был пьян
Екатерина Семенова
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Вынесен приговор о смертельном ДТП в Вольске Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла 12 сентября 2019 года.

Суд установил, что пьяный 64-летний мужчина нарушил правила дорожного движения на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. Его автомобиль «Газель» сбил скутер, на котором ехали мальчики 15 и 16 лет. Один из них погиб на месте, второй вскоре в больнице.

Несмотря на то, что мужчина не признал свою вину, суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили прав на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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