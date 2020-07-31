Депутаты облдумы проголосовали за строительство школы в селе и приюта для животных в Саратове

31 Июль 2020 2020-07-31T11:41:15+03:00

В Саратовской областной думе на внеочередном заседании 31 июля приняли изменения в бюджет региона на 2020 год

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В бюджет Саратовской области поступили деньги из федерального центра. Миллиард рублей из Москвы будет потрачен на преодоление последствий пандемии коронавируса (300 млн рублей), строительство и ремонт пешеходных зон и тротуаров (365 млн рублей), строительство школы в Тепловке Новобурасского района (88 млн рублей), строительство приюта для животных (30 млн рублей), ремонт бюджетных учреждений, берегоукрепление и другие направления.

Об этом 31 июля на заседании облдумы рассказал первый зампред правительства области — министр финансов Вадим Ойкин.

Таким образом, доходы областного бюджета составят 125 млрд 824,9 млн рублей, расходы — 130 млрд 384,7 млн рублей. То есть к настоящему моменту образовался дефицит областного бюджета в размере почти 4,6 млрд рублей, из которых порядка 3 млрд рублей планируется «закрыть» при помощи кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU