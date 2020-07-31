Депутаты облдумы проголосовали за строительство школы в селе и приюта для животных в Саратове
В бюджет Саратовской области поступили деньги из федерального центра. Миллиард рублей из Москвы будет потрачен на преодоление последствий пандемии коронавируса (300 млн рублей), строительство и ремонт пешеходных зон и тротуаров (365 млн рублей), строительство школы в Тепловке Новобурасского района (88 млн рублей), строительство приюта для животных (30 млн рублей), ремонт бюджетных учреждений, берегоукрепление и другие направления.
Об этом 31 июля на заседании облдумы рассказал первый зампред правительства области — министр финансов Вадим Ойкин.
Таким образом, доходы областного бюджета составят 125 млрд 824,9 млн рублей, расходы — 130 млрд 384,7 млн рублей. То есть к настоящему моменту образовался дефицит областного бюджета в размере почти 4,6 млрд рублей, из которых порядка 3 млрд рублей планируется «закрыть» при помощи кредита.
ИСТОЧНИК KP.RU