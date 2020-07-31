С саратовских коров надоили 75,3 тыс. тонн молока
В Саратовской области на 30 июля местные коровы дали 75,3 тыс. тонн молока, что составляет 106,1% к уровню 2019 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой за сутки составил 397 тонн (105,3% к уровню прошлого года), надой молока от одной коровы за сутки составляет 19,6 кг (+0,8 кг к 2019 году).
В производстве лидирует Марксовский муниципальный район (свыше 34 тыс. тонн).
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU