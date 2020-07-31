С саратовских коров надоили 75,3 тыс. тонн молока

31 Июль 2020 2020-07-31T10:05:51+03:00

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В Саратовской области на 30 июля местные коровы дали 75,3 тыс. тонн молока, что составляет 106,1% к уровню 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой за сутки составил 397 тонн (105,3% к уровню прошлого года), надой молока от одной коровы за сутки составляет 19,6 кг (+0,8 кг к 2019 году).

В производстве лидирует Марксовский муниципальный район (свыше 34 тыс. тонн).

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ИСТОЧНИК KP.RU