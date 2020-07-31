На Трнавской в Балакове «девятка» врезалась в BMW
В Балакове Саратовской области сегодня ночью, 31 июля, произошла авария.
- Около 00:20 у дома №24/2 по улице Трнавская 32-летний водитель ВАЗ-2109, по предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной, врезался в BMW, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Водителя отечественной легковушки госпитализировали.
Фото ГИБДД по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU