2020-07-31T09:59:38+03:00
Происшествия

На Трнавской в Балакове «девятка» врезалась в BMW

Водитель отечественной легковушки попал в больницу
Ольга Симонова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области сегодня ночью, 31 июля, произошла авария.

- Около 00:20 у дома №24/2 по улице Трнавская 32-летний водитель ВАЗ-2109, по предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной, врезался в BMW, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Водителя отечественной легковушки госпитализировали.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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