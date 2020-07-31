Одного из двух представителей ЛДПР исключили из числа депутатов Саратовской облдумы
Депутаты единогласно проголосовали за снятие с Дмитрия Пьяных полномочий
Дмитрий Пьяных перешел из Саратовской областной думы в Государственную
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Депутаты Саратовской областной думы единогласно сняли со своего коллеги из ЛДПР Дмитрия Пьяных полномочия регионального парламентария.
Напомним, Пьяных теперь будет представлять наш регион в Государственной думе.
Коллеги Дмитрия Пьяных пожелали ему успехов на новом поприще.
Сам новоиспеченный депутат Госдумы поблагодарил коллег за совместную «не всегда бесконфликтную» работу и пообещал помогать региону на федеральном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU