2020-07-31T11:29:44+03:00
Политика

Одного из двух представителей ЛДПР исключили из числа депутатов Саратовской облдумы

Депутаты единогласно проголосовали за снятие с Дмитрия Пьяных полномочий
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Дмитрий Пьяных перешел из Саратовской областной думы в ГосударственнуюДмитрий Пьяных перешел из Саратовской областной думы в Государственную
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Депутаты Саратовской областной думы единогласно сняли со своего коллеги из ЛДПР Дмитрия Пьяных полномочия регионального парламентария.

Напомним, Пьяных теперь будет представлять наш регион в Государственной думе.

Коллеги Дмитрия Пьяных пожелали ему успехов на новом поприще.

Сам новоиспеченный депутат Госдумы поблагодарил коллег за совместную «не всегда бесконфликтную» работу и пообещал помогать региону на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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