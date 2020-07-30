Завтра Алексей Зелепукин проведет прямую линию
У граждан будет час на то, чтобы задать свой вопрос «главному по мигрантам»
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Завтра, 31 июля, начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковником полиции Алексей Зелепукин проведет прямую линию с гражданами.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МВД.
Граждане смогут задать свои вопросы с 16:00 до 17:00, набрав номер: (8452) 99-33-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU