Завтра Алексей Зелепукин проведет прямую линию

30 Июль 2020 2020-07-30T16:42:19+03:00

У граждан будет час на то, чтобы задать свой вопрос «главному по мигрантам»

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Завтра, 31 июля, начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковником полиции Алексей Зелепукин проведет прямую линию с гражданами.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МВД.

Граждане смогут задать свои вопросы с 16:00 до 17:00, набрав номер: (8452) 99-33-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU