2020-07-30T13:42:47+03:00
Общество

В Саратове температура воздуха поднимется не выше +29 градусов

Днем пройдет кратковременный дождь
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 31 июля, ожидаются грозы.

- Днем пройдет кратковременный дождь. Во время разрядов усилится ветер, порывы составят 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

При этом температура днем поднимется до +27…+29 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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