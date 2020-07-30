Парень из Балакова получил срок за удар ножом подростка и спаивание девочки

Парню назначили год и два месяца колонии Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области вынесли приговор ранее судимому 18-летнему парню. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вовлечении в несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя и одурманивающих веществ.

- Парень 7 апреля 2020 года был у себя дома в квартире на улице Набережная 50 лет ВЛКСМ с приятелями. Он поругался с 16-летним гостем и ударил его ножом в грудь. Подростка госпитализировали и прооперировали. Ему был причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Также с января по апрель 2020 года злоумышленник систематически вовлекал 15-летнюю подругу в употребление алкоголя и спиртосодержащей продукции, а также одурманивающих веществ.

На суде парень раскаялся. Его отправили в колонию общего режима на год и два месяца. Приговор в законную силу не вступил.

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