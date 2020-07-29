На пожаре в сауне Саратова пострадал один человек
Сегодня, 29 июля, в 8:34 три пожарных расчета из 12 человек выехали тушить сауну в трехэтажном жилом доме на Соколовой улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, загорание произошло на первом этаже здания, на площади 5 кв. м.
С третьего этажа при помощи специальных устройств эвакуировали троих человек, по предварительным данным, пострадал только один.
Пожар ликвидировали в 8:48.
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ИСТОЧНИК KP.RU