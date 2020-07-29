Волжский район Саратова остался без воды на сутки из-за аварии. Список адресов отключения

29 Июль 2020 2020-07-29T09:05:05+03:00

Аварийные работы на водопроводе привели к отключению части Волжского района от воды

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Сегодня, 29 июля, в связи со 100-процентным износом водопровода d500 мм по улице Большая Горная будут проводиться аварийные работы, связанные с прекращением подачи холодной воды ряду потребителей. Указанный выше объект будет полностью выведен из эксплуатации, абоненты, подключенные к нему, будут перекинуты на резервные схемы водоснабжения. Ориентировочное время окончания работ — 06:00 следующего дня, 30 июля. С полным списком абонентов Вы можете ознакомиться ниже.

1-я Садовая, 2, 4;

Большая Горная, 100, 116, 146, 156/158, 160, 162;

Вознесенская, 51;

Героев Краснодона, 14;

Духосошественская площадь, 3;

Малая Горная, 61/77;

Мясницкая, 39, 43, 65/71, 73;

Мясницкий Овраг, 4;

Радищева, 72, 74;

Рогожина, 24/32;

Соколовая, 44/62, 78, 87, 129/141, 145/153, 155/163;

Трудовой переулок, 3/19;

Частные домовладения в микрорайоне, ограниченном улицами Мясницкая — Горького — Большая Горная — Чернышевского — Соколовая гора;

МКУ «Служба благоустройства города» и ГАУК «Музей боевой славы» на Соколовой горе.

На прилагаемой схеме отображено, где также может наблюдаться снижение напора воды.

К 09:30–10:00 будет организован подвоз воды по следующим адресам: Малая Горная, 41/45 и Большая Садовая, 175/183. По мере освобождения водовозки будут перемещены на другие адреса. Информация о месте их дислокации будет обновляться на сайте ООО «КВС».

Запланированные на завтра, 30 июля, профилактические мероприятия в Волжском районе в связи с проведением сегодняшнего аварийного отключения отменяются.

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ИСТОЧНИК KP.RU