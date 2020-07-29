В Саратове пропала 91-летняя Алевтина Федотова

29 Июль 2020 2020-07-29T08:53:38+03:00

О ней ничего не известно с 26 июля

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В Октябрьском районе Саратова пропала 91-летняя Алевтина Федотова (девичья фамилия — Игошина).

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о ней ничего не известно с 26 июля.

Приметы женщины: рост 163 см, худощавое телосложение, седые волосы, собранные в хвост, серо-голубые глаза.

Во что она была одета — неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU