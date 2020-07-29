В Саратове пропала 91-летняя Алевтина Федотова
О ней ничего не известно с 26 июля
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В Октябрьском районе Саратова пропала 91-летняя Алевтина Федотова (девичья фамилия — Игошина).
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о ней ничего не известно с 26 июля.
Приметы женщины: рост 163 см, худощавое телосложение, седые волосы, собранные в хвост, серо-голубые глаза.
Во что она была одета — неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU