2020-07-29T08:53:38+03:00
Общество

В Саратове пропала 91-летняя Алевтина Федотова

О ней ничего не известно с 26 июля
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Саратова пропала 91-летняя Алевтина Федотова (девичья фамилия — Игошина).

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о ней ничего не известно с 26 июля.

Приметы женщины: рост 163 см, худощавое телосложение, седые волосы, собранные в хвост, серо-голубые глаза.

Во что она была одета — неизвестно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовец не смог откупиться от полицейского за пьяную прогулку
Безработный рецидивист угнал Mercedes-Benz у саратовца
В Саратове мошенники обманули согласившегося подвезти иностранцев таксиста
В Саратове поймали находившегося в федеральном розыске мужчину
На пожаре в сауне Саратова пострадал один человек
В Калининском районе нашли труп с травмированной головой
В Балакове сгорели две иномарки
В Саратовской области появились еще три двухсотбалльника по ЕГЭ
Саратовские газовики обеспечат сетевым газом село Большая Дмитриевка в Лысогорском районе области
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели еще 98 человек
Волжский район Саратова остался без воды на сутки из-за аварии. Список адресов отключения
Мужчина сжег дом в Саратове с женой, матерью и отцом из-за ревности