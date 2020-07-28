В центре Саратова на сутки отключат воду

28 Июль 2020 2020-07-28T16:15:54+03:00

Водоснабжения не будет 23 часа

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В Волжском районе Саратова ожидается масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжения не будет с 06:00 30 июля из-за установки нового запорного оборудования на коммуникациях.

Адреса, попавшие в зону отключения:

- Валовая, 5, 9, 15, 27, 41/53, 61/67;

- Вознесенская, 5, 8;

- Волочаевский проезд, 5;

- Комсомольская, 45, 48, 52;

- Кузнечная, 11/21;

- Лермонтова, 31, 36, 39;

- Мичурина, 157, 169, 184, 188, 202;

- Московская, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54;

- Набережная космонавтов, 7, 8;

- Некрасова, 49, 49а, 51, 53, 66;

- Октябрьская, 43, 45, 46, 46а;

- Песковский переулок, 3;

- Рамаева, 6/12, 20;

- Северная, 7, 8;

- Соборная, 46;

- Соляная, 5/7, 17, 18, 32;

- Тулупная, 1, 2, 4, 8/194, 9, 10, 12, 14;

- Челюскинцев, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 24/28, 30, 40/46, 45а, 52, 54/56, 55, 58, 59, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 84, 88;

- Чернышевского, 180, 190/198, 211, 223/231;

- жилые дома в непосредственном управлении по улицам Валовая, Лермонтова, Челюскинцев, Троицкий Взвоз, Рамаева, Мичурина, Северная, Вознесенская, Тулупная, Московская, Соляная, Комсомольская.

Подача воды возобновится в 05:00 31 июля. В течение 48 часов после включения ее можно использовать только в кипяченом виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU