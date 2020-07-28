По Шехурдина в Саратове разрешат ездить через полмесяца

28 Июль 2020 2020-07-28T15:41:56+03:00

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Движение по улице Шехурдина в Саратове планируют открыть к 15 августа.

Об этом сообщили на официальной странице в Instagram «Трофимовский Мост».

Напомним, проезд по улице Шехурдина закрыли из-за ремонта путепровода в Ленинском районе.

Сам Трофимовский мост планируют сдать к концу декабря 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU