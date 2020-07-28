По Шехурдина в Саратове разрешат ездить через полмесяца
Проезд закрывали из-за ремонта Трофимовского мост
Изменить размер текста:
Движение по улице Шехурдина в Саратове планируют открыть к 15 августа.
Об этом сообщили на официальной странице в Instagram «Трофимовский Мост».
Напомним, проезд по улице Шехурдина закрыли из-за ремонта путепровода в Ленинском районе.
Сам Трофимовский мост планируют сдать к концу декабря 2020 года.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU