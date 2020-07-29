В Саратове ожидается жаркая среда
Ветер будет дуть с северо-востока
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Сегодня, 29 июля, в Саратове ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.
Столбик термометра поднимется до +30…+32 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU