В Саратове ожидается жаркая среда

29 Июль 2020 2020-07-28T15:14:40+03:00

Ветер будет дуть с северо-востока

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Сегодня, 29 июля, в Саратове ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.

Столбик термометра поднимется до +30…+32 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU