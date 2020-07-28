Панков: В прошлом году один из аграриев Rolls-Royce купил, а в этом урожай еще лучше

28 Июль 2020 2020-07-28T08:22:20+03:00

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В своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков осудил сельхозруководителей, которые «сходят с ума» от прибылей, при этом получая поддержку от государства и выплачивая маленькие зарплаты работникам.

- Сегодня выехал рано в Перелюб. Как бы мы ни хотели забыть, давайте вспомним. Вся, буквально вся дорога была разбита. Сегодня проводят ремонт. Конечно, она пока далека до нормативного состояния. Лишь отдельными участками сделана хорошо. Если бы Минтранс области не саботировал предложения Володина по передаче дороги на федеральный уровень, многое было бы по-другому. Не сдали документацию для передачи. Если все же сдадут, то дорога Волгоград — Ровное — Энгельс — Маркс — Балаково — Пугачев — Ивантеевка — Самара будет отремонтирована за счет федеральных средств.

Урожай в этом году неплохой. Есть что собирать, хотя все познается в сравнении. В прошлом году был хуже. Так кто-то из аграриев «Роллс-Ройс» купил. Да нет, пусть бедных становится меньше. Лишь бы с ума богатые не сходили. А это в голове у ряда руководителей. Зарплата самая низкая, в «социалку» не вкладывают. А от государства дотации получают.

Не заметил что-то миллиардеров в числе желающих внести вклад в строительство инфекционной больницы. А с инфекцией в государственных больницах все вместе лежат. И извините, лечатся-то они за наш с вами счет — за счет государства. Так что разные есть у нас руководители хозяйств. Думаю, новый министр сельского хозяйства Ковальский призовет их к совести. Наверное, точнее сказать — к правильным поступкам. Зарплату, налоги платишь, селу помогаешь. Молодец. Получи поддержку от государства. Нет — извиняйте. По-другому нельзя, это иждивенчество и паразитизм, — заявил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU