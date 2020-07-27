Скончалась декан факультета иностранных языков СГУ Раиса Назарова

27 Июль 2020 2020-07-27T12:49:42+03:00

На факультете Раиса Зифировна проработала 51 год

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Скончалась декан факультета иностранных языков и лингводидактики СГУ имени Н.Г. Чернышевского Раиса Назарова.

Как сообщили «КП-Саратов» в университете, Раиса Зифировна скончалась на 74-м году жизни.

В 1969 году она окончила факультет иностранных языков Саратовского педагогического института с красным дипломом. В том же году ее приняли ассистентом на кафедру английского языка.

На факультете она проработала 51 год. С 1991 по 1995 Раиса Назарова была замдекана, а с 1995 по настоящее время — деканом.

За успехи в области высшего образования Раису Зифировну награждали различными федеральными наградами: знаком «За отличные успехи в работе в области высшего образования», званием «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

В СГУ о декане отзываются как о человеке исключительного обаяния и безупречных коммуникативных умений.

- Светлый, позитивный, любящий и хорошо понимающий людей человек, Раиса Зифировна Назарова навсегда останется в памяти преподавателей, сотрудников и студентов Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, — отметили в СГУ.

Прощание с Раисой Назаровой состоится в среду, 29 июля, в 10:00 у 16 корпуса СГУ на Заулошнова, 3.

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ИСТОЧНИК KP.RU