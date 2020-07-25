Безработный из Саратова пошел на грабеж из-за долгов
В Заводском районе Саратова ночью 23 июля была ограблена 18-летняя девушка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам потерпевшей, на нее напали около 3 часов ночи у подъезда дома на улице Вологодская.
Добычей злоумышленника стал телефон Honor 9c за 14,5 тыс. рублей.
Полицейские задержали подозреваемого — ранее не судимого безработного 22-летнего мужчину. Он рассказал, что телефон отдал своему знакомом за долги.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU