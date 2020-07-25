Безработный из Саратова пошел на грабеж из-за долгов

25 Июль 2020 2020-07-25T11:10:11+03:00

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В Заводском районе Саратова ночью 23 июля была ограблена 18-летняя девушка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам потерпевшей, на нее напали около 3 часов ночи у подъезда дома на улице Вологодская.

Добычей злоумышленника стал телефон Honor 9c за 14,5 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого — ранее не судимого безработного 22-летнего мужчину. Он рассказал, что телефон отдал своему знакомом за долги.

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ИСТОЧНИК KP.RU