2020-07-24T19:41:56+03:00
Общество

Саратовских пенсионеров заставляют сидеть на самоизоляции до 9 августа

Подписано постановление правительства области
Екатерина Семенова
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Пенсионерам придется еще две недели соблюдать самоизоляциюПенсионерам придется еще две недели соблюдать самоизоляциюФото: Алексей ФОКИН
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В Саратовской области продлен режим самоизоляции для граждан из группы риска.

Постановление №615-П подписал 24 июля председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Документ предписывает руководителям работающих организаций оставить работников старше 65 лет на уделенном режиме работы до 9 августа.

Постановление основывается на предписании главного санитарного врача Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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