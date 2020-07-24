Владельцы «КапиталСтрой» ответят за обман дольщиков на 67,6 млн рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T15:55:07+03:00

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Бывших руководителей ООО «КапиталСтрой» в Саратове обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, по версии следствия, в 2013 году компанию создал 47-летний владелец «КапиталГрупп», которая занималась строительством жилья в Санкт-Петербурге.

Руководителем он сделал 52-летнюю знакомую из областного центра, а по факту сам управлял делами.

Организация строила четыре дома в восьмом и десятом микрорайонах Солнечного-2. При достройке одного из них денег не хватило и подрядчикам в счет оплаты давали квартиры из дома в восьмом микрорайоне.

У компании стало плохо с финансами, что не мешало привлекать дольщиков и оформлять на аффилированных лиц по поддельным документам ипотечные кредиты. Деньги выводились на их счета, а также те, которые принадлежат владельцам. Всего свыше 48 млн рублей.

В сентябре 2016 года учредитель организации продал ее, в мае 2017 она попала под процедуру наблюдения, а в августе 2018 это юридическое лицо объявили банкротом.

Причиненный ущерб превысил отметку в 67,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU