Росстат увидел рост зарплат в Саратове
В Саратовской области средняя зарплата выросла за месяц на 6,1%.
- Среднемесячная зарплата в мае 2020 года составила 33,8 тыс. рублей. За январь-май — 31,6 тыс. рублей. По данным Росстата, в области продолжается рост заработной платы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты.
Также областные темпы роста зарплаты увеличились на 8,5%, что выше в целом по России, там увеличение произошло на 6,2%. При этом в ПФО регион занимает восьмое место по уровню заработной платы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU