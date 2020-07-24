Росстат увидел рост зарплат в Саратове

24 Июль 2020 2020-07-24T11:54:33+03:00

Средняя зарплата в мае в области составила 33,8 тыс. рублей

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В Саратовской области средняя зарплата выросла за месяц на 6,1%.

- Среднемесячная зарплата в мае 2020 года составила 33,8 тыс. рублей. За январь-май — 31,6 тыс. рублей. По данным Росстата, в области продолжается рост заработной платы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Также областные темпы роста зарплаты увеличились на 8,5%, что выше в целом по России, там увеличение произошло на 6,2%. При этом в ПФО регион занимает восьмое место по уровню заработной платы.

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ИСТОЧНИК KP.RU