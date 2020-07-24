В Саратове сутки троллейбус №10 будет ходить по сокращенному маршруту
Сегодня, 24 июля, с 20:00 до 23:00 25 июля в Саратове троллейбусы №10 будут ходить по укороченному маршруту.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, ограничения связаны с ремонтом на пересечении Университетской и Большой Горной, который делает АО «Саратовгаз».
Транспорт будет следовать от улицы Тархова до ЦКР без заезда на железнодорожный вокзал.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU