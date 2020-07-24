В Саратове сутки троллейбус №10 будет ходить по сокращенному маршруту

24 Июль 2020 2020-07-24T10:13:36+03:00

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Сегодня, 24 июля, с 20:00 до 23:00 25 июля в Саратове троллейбусы №10 будут ходить по укороченному маршруту.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, ограничения связаны с ремонтом на пересечении Университетской и Большой Горной, который делает АО «Саратовгаз».

Транспорт будет следовать от улицы Тархова до ЦКР без заезда на железнодорожный вокзал.

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ИСТОЧНИК KP.RU