Саратовские медики не исключили повторного заражения коронавирусом выздоровевших

23 Июль 2020 2020-07-23T15:49:50+03:00

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В Минздраве Саратовской области сегодня, 23 июля, на брифинге специалисты не исключили, что есть возможность переболеть коронавирусом повторно.

- Инфекция новая, ее изучают шесть с небольшим месяцев. Стойкость иммунитета известна в рамках за полгода. Успокаиваться нельзя. Мы не ответим, что будет с иммунитетом через год, два, три, — рассказал первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Также он объяснил, что врачи могут лечить пациентов с коронавирусом на дому. Есть приказ Минздрава, он позволяет провести первичный осмотр, а дальше контролировать больного по телефону или через приложение. Это возможно лишь в том случае, если заболевание носит не тяжелый характер.

- Однако если врач не видит пациента, он не может 100% сложить для себя картину течения болезни, — подчеркнул Шувалов.

На брифинге обсудили и карантин в детском саду №19 в Балакове. Там у одного ребенка выявили коронавирус. Под наблюдение взяли детей и сотрудников. Если по прошествии 14 дней не появятся новые больные — карантин снимут.

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ИСТОЧНИК KP.RU