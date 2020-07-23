Сколько стоит отдохнуть на турбазах в Саратове: расценки озвучила председатель областного комитета по туризму

Турбазы в Саратовской области цены не снижают Фото: Ольга Симонова

На 56 турбазах Саратовской области (60,2%) можно отдохнуть по цене от 500 до 1000 рублей в сутки на человека. В основном это отдых на природе с летними домиками.

Еще 20 турбаз (21%) предоставляют услуги стоимость от 1000 до 2000 рублей в сутки – это комфортабельные места для отдыха с большим спектром услуг и организацией питания.

В регионе 17 турбаз (18,3%) предлагают отдохнуть по цене от 2 до 3 тыс. рублей в сутки. Это в основном дома отдыха по берегу Волги, с современными меблированными номерами, с питанием, услугами саун, спортзалов и т.д.

Об этом рассказала 23 июля на заседании рабочей группы в областной думе председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

При этом, по данным комитета, на запросы о работе в текущей ситуации отозвались только 58 турбаз. Еще восемь официально уведомили о том, что в это году работать не будут.

По данным опроса владельцев баз, сегодня в будние дни наполнение отдыхающими составляет около 30%, в выходные - до 70%.

При этом ряд баз отдыха честно сообщили, что работают со 100% наполнением.