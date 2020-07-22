Огромные пробки образовались в Саратове из-за двух ДТП

22 Июль 2020 2020-07-22T17:15:27+03:00

Заторы на дороги оцениваются в шесть баллов

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В Саратове сегодня, 22 июля, ДТП на проспекте 50 лет Октября и на Большой Горной парализовали движение из центра Саратова в сторону Ленинского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД, в районе 1-й Дачной столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада Ларгус». В аварии никто не пострадал, но образовались заторы на и без того загруженном перекрестке.

Кроме того, авария на мосту через железнодорожные пути на Большой Горной заставляет стоять в пробке от Сенного рынка. Почти не двигается пробка и на улице Соколовая в сторону Ленинского района.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» сейчас загруженность дорог оценивается на шесть баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU