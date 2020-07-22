В Саратове скончался известный адвокат
В Саратове из жизни ушел адвокат Дмитрий Самохвалов.
В коллегии адвокатов «Мещеряков и партнеры» корреспонденту «КП-Саратов» заявили, что «пока он был жив, он у нас работал».
По данным «Комсомолки», мужчина скончался в Саратовской областной больнице после перенесенной операции. Осложнением стал коронавирус, которым Дмитрий Евгеньевич заразился.
Дмитрий Самохвалов был известным в области адвокатом. К примеру, он вел дело начальника УЭБ и ПК ГУ МВД области Дмитрия Елизарова. Его обвиняли в коррупционных преступлениях. Однако суд оправдал Елизарова в связи с недоказанностью его вины.
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ИСТОЧНИК KP.RU