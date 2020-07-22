Руководителя комитета по бюджету Саратовской облдумы снимут с должности в его день рождения

22 Июль 2020 2020-07-22T08:58:03+03:00

Депутаты сегодня, 22 июля, проголосуют за отставку Владимира Капкаева, которому исполняется 69 лет.

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В Саратовской области сегодня, 22 июля, ряд руководителей отмечают дни рождения.

Юбиляр сегодня Алексей Данилов, экс-министр здравоохранения региона, а ныне главный врач учреждения «Центр-СПИД». Ему исполнилось 50 лет.

Не юбилей, но день рождения у Екатерины Мережниковой, руководителя территориального управления Росимущества.

Депутат Саратовской областной думы, председатель комитета по по бюджету, налогам, промышленности и собственности Владимир Капкаев 22 июля отмечает 69 день рождения.

По совпадению, именно сегодня он лишится поста председателя комитета. Этот вопрос, а также выборы нового главы комитета внесены в повестку заседания областной думы 22 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU