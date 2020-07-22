Руководителя комитета по бюджету Саратовской облдумы снимут с должности в его день рождения
В Саратовской области сегодня, 22 июля, ряд руководителей отмечают дни рождения.
Юбиляр сегодня Алексей Данилов, экс-министр здравоохранения региона, а ныне главный врач учреждения «Центр-СПИД». Ему исполнилось 50 лет.
Не юбилей, но день рождения у Екатерины Мережниковой, руководителя территориального управления Росимущества.
Депутат Саратовской областной думы, председатель комитета по по бюджету, налогам, промышленности и собственности Владимир Капкаев 22 июля отмечает 69 день рождения.
По совпадению, именно сегодня он лишится поста председателя комитета. Этот вопрос, а также выборы нового главы комитета внесены в повестку заседания областной думы 22 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU