Мужчина обокрал машину купающихся в Затоне

21 Июль 2020 2020-07-21T16:24:01+03:00

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Саратовская полиция задержала мужчину по подозрению в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он подошел со своим приятелем к машине и с помощью сканера проник внутрь. Добычей злоумышленника стали деньги, паспорта и телефоны, которые отдыхающие оставили в авто.

После предполагаемый вор хотел уехать со своими двумя приятелями по делам, но их остановила полиция.

Мужчины утверждают, что их остановили без причины.

Возбуждено уголовное дело, 37-летний злоумышленник ждет его решения под стражей. Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/791801" frameborder="0"></iframe> Кража из машины в Затоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU