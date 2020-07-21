2020-07-21T16:24:01+03:00
Происшествия

Мужчина обокрал машину купающихся в Затоне

Злоумышленника задержали
Дарья Вострикова
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Саратовская полиция задержала мужчину по подозрению в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он подошел со своим приятелем к машине и с помощью сканера проник внутрь. Добычей злоумышленника стали деньги, паспорта и телефоны, которые отдыхающие оставили в авто.

После предполагаемый вор хотел уехать со своими двумя приятелями по делам, но их остановила полиция.

Мужчины утверждают, что их остановили без причины.

Возбуждено уголовное дело, 37-летний злоумышленник ждет его решения под стражей. Расследование продолжается.

Кража из машины в Затоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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