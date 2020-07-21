В Саратове разыскивают уехавшего из Калуги парня
В Саратове разыскивают 22-летнего Сафарзоду Мухаммаджон Сафара из Калужской области.
Как сообщили в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте», парень уехал из Обнинска. Может находиться в Москве или Саратове.
Его местонахождение неизвестно с 24 июня.
Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, черные волосы, черные глаза. Сафарзода был одет в белую с черным футболку, синие джинсы, белые с сеточкой кроссовки и черную кепку.
Если вы видели пропавшего парня, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU