В Саратове разыскивают уехавшего из Калуги парня

21 Июль 2020 2020-07-21T14:09:22+03:00

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В Саратове разыскивают 22-летнего Сафарзоду Мухаммаджон Сафара из Калужской области.

Как сообщили в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте», парень уехал из Обнинска. Может находиться в Москве или Саратове.

Его местонахождение неизвестно с 24 июня.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, черные волосы, черные глаза. Сафарзода был одет в белую с черным футболку, синие джинсы, белые с сеточкой кроссовки и черную кепку.

Если вы видели пропавшего парня, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU