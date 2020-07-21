2020-07-21T14:09:22+03:00
Общество

В Саратове разыскивают уехавшего из Калуги парня

Местонахождение Сафарзоды Мухаммаджон Сафара неизвестно с 24 июня
Ольга Симонова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратове разыскивают 22-летнего Сафарзоду Мухаммаджон Сафара из Калужской области.

Как сообщили в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте», парень уехал из Обнинска. Может находиться в Москве или Саратове.

Его местонахождение неизвестно с 24 июня.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, черные волосы, черные глаза. Сафарзода был одет в белую с черным футболку, синие джинсы, белые с сеточкой кроссовки и черную кепку.

Если вы видели пропавшего парня, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тысяча саратовских заключенных одновременно сыграли в шахматы
В Саратове жульничество в картах обернулось кровавой драмой
«Саратовский институт стекла» заплатит 15 млн рублей долга за газ
Освободившийся уголовник в день рождения обматерил полицейских в Ершове
МЧС предупредило саратовцев о грозе
Грабитель с перцовым баллончиком отобрал у женщины 65 тысяч рублей в Энгельсе
Мишустин поручил поддержать Саратов 330 млн рублей на скоростной трамвай
Саратовец с подельником ради морозилки избили мужчину
В Саратове разыскивают уехавшего из Калуги парня
Пять улиц в центре Саратова остались без воды
В Саратовской области брошены 407 тысяч га пахотных земель
В Саратове пропала 34-летняя нуждающаяся в помощи женщина
Ревнивый саратовец признался в убийстве жителя Подмосковья
Воду ведрами будут получать 60 тысяч жителей Заводского района Саратова
Рецидивиста из Энгельса заподозрили в продаже травки
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
В Саратове на Огородной полыхал крупный пожар
Остался без двери багажника и без денег из-за мошенников житель Саратова