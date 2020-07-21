2020-07-21T15:38:40+03:00
Общество

Пять улиц в центре Саратова остались без воды

На Мичурина идут коммунальные работы
Ольга Симонова
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Несколько улиц Волжского района Саратова остались сегодня, 21 июля, без воды.

- Работы ведутся на Мичурина, 144/148. Из-за этого ориентировочно до 20 часов подача воды будет снижена, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Под отключение попали абоненты на улицах Мичурина (от Октябрьской до Бабушкиного взвоза), Бабушкин взвоз (от Мичурина до Чернышевского), Комсомольская (от Мичурина до Чернышевского), Князевский взвоз (от Мичурина до Чернышевского) и Октябрьская (от Мичурина до Чернышевского).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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