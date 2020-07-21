В Саратовской области брошены 407 тысяч га пахотных земель

21 Июль 2020 2020-07-21T15:35:38+03:00

Это более 7% от всей имеющейся в регионе пашни

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Заместитель министра сельского хозяйства, главный агроном Саратовской области Александр Зайцев заявил, что в Саратовской области на сегодняшний день 407 тыс. гектаров неиспользованной пашни. Всего же в области 5,8 млн гектаров пашни. Об этом он рассказал на рабочем совещании в областной думе «О результатах и перспективах вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения»

Последние данные на 2020 год из Росреестра: в Саратовской области 8,2 млн гектаров сельхозугодий, из них пашни (5,8 млн гектаров), пастбища (2 млн гектаров) и зеленые насаждения.

Неиспользованная пашня по итогам 2019 года составляла 438,7 тыс. гектаров. Из них 18 тыс. — государственная собственность, 4,3 тыс. гектаров в областной собственности, муниципальная собственность — 21 тыс. гектаров, 79 тыс. гектаров — неразделенная собственность, еще 317 тыс. гектаров в частной собственности.

Как заявил Зайцев, на сегодняшний день остается 407 тыс. гектаров неиспользованной пашни. Максимально в Дергачах — 68 тыс. гектаров, по 45 — в Новоузенском районе, в Озинках, в Правобережье много неиспользуемой земли в Вольске, Красноармейске, где территории с меньшей продуктивностью пашни.

- По планам до 2030 года нужно будет ввести в оборот 250 тыс. гектаров. На 1 июня 2020 года введено 54,5 тыс. гектаров пашни и до конца года надеемся 62 тыс. гектаров ввести. Вошли инвесторы в Озинки, Дергачи. Прирост хороший по введению в оборот неиспользованной земли, — резюмировал главный агроном области Александр Зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU