В Саратове пропала 34-летняя нуждающаяся в помощи женщина
В Саратове ищут пропавшую 34-летнюю женщину.
- Дина Усачева пропала вчера, 20 июля, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в группе «ВКонтакте».
Женщина не ориентируется в пространстве и может нуждаться в медпомощи.
Приметы: рост 166 см, худощавое телосложение, волосы светлые, глаза голубые.
Дина была одета в черную футболку, черные спортивные трико и светлые со стразами шлепанцы. С собой у нее красно-коричневая дамская сумочка.
Если вы видели пропавшую, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU