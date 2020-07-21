В Саратове пропала 34-летняя нуждающаяся в помощи женщина

21 Июль 2020 2020-07-21T15:42:16+03:00

Дина Усачева не ориентируется в пространстве

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В Саратове ищут пропавшую 34-летнюю женщину.

- Дина Усачева пропала вчера, 20 июля, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в группе «ВКонтакте».

Женщина не ориентируется в пространстве и может нуждаться в медпомощи.

Приметы: рост 166 см, худощавое телосложение, волосы светлые, глаза голубые.

Дина была одета в черную футболку, черные спортивные трико и светлые со стразами шлепанцы. С собой у нее красно-коричневая дамская сумочка.

Если вы видели пропавшую, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU