Ревнивый саратовец признался в убийстве жителя Подмосковья

21 Июль 2020 2020-07-21T13:05:01+03:00

Тело убитого пока не нашли

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В подмосковном городе Талдом следователи раскрыли дело об убийстве 56-летнего местного жителя.

Мужчина ушел с работы 13 июля в городе Дубна и пропал. ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве.

Вскоре удалось задержать подозреваемого — 40-летнего жителя Саратовской области. Оказалось, он состоял в отношениях с бывшей сожительницей пропавшего мужчины.

На допросе подозреваемый признался в убийстве и пояснил, что пошел на это после конфликта на почве ревности.

Сейчас следователи ищут тело убитого, назначен ряд экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU