Жителям Заводского завтра будут привозить воду в цистернах

21 Июль 2020 2020-07-21T12:42:11+03:00

Они приедут на шесть адресов

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В Заводском районе Саратова завтра, 22 июля, в отключенные от воды районы подвезут ресурс.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», цистерны будут стоять на шести адресах.

10:00–19:00 — улица Огородная, 33а;

10:00–10:45 — улица Огородная, 31;

11:00–12:00 — улица 1-я Пионерская, 30а;

12:30–13:30 — улица 2-я Пионерская, 30/36;

16:00–17:00 — 5-й Нагорный проезд, 7/15;

17:30–19:00 — 5-й Нагорный проезд, 28.

Напомним, водоснабжение отключат на многих улицах. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU