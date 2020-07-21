Рецидивиста из Энгельса заподозрили в продаже травы

21 Июль 2020 2020-07-21T12:33:43+03:00

Дома у него нашли расфасованные дозы

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Полиция задержала 38-летнего рецидивиста из Энгельса по подозрению в продаже наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, у него дома нашли расфасованную траву общей массой 50,36 грамма. То, что это запрещенное вещество, подтвердила экспертиза.

Мужчину взяли под стражу, на него завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU