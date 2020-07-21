В Саратове на Огородной полыхал крупный пожар

21 Июль 2020 2020-07-21T12:47:55+03:00

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Вчера, 20 июля, 13 пожарных и три единицы техники в 22:19 выехали тушить двухэтажный расселенный дом на Огородной улице в Заводском районе Саратова.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 180 кв. м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU