В Саратове на Огородной полыхал крупный пожар
Пламя потушили 13 огнеборцев
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Вчера, 20 июля, 13 пожарных и три единицы техники в 22:19 выехали тушить двухэтажный расселенный дом на Огородной улице в Заводском районе Саратова.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС.
Возгорание на площади 180 кв. м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU