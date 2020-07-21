2020-07-21T12:07:31+03:00
Происшествия

Остался без двери багажника и без денег из-за мошенников житель Саратова

Жертвой аферистов стала также женщина из Солнечного
Ольга Симонова
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Двое жителей Саратова попались на удочку мошенников.

- В отдел обратился 36-летний житель Кировского района. На одном из сайтов по разбору автозапчастей он выбрал дверь для багажника Renault Duster, позвонил по указанному в объявлении телефону, оформил заказ и оплатил 28 тыс. рублей. Однако товар до сих пор не пришел, а продавец перестал выходить на связь, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Также жертвой аферистов стала жительница Солнечного. На одном из сайтов 47-летняя женщина увидела объявление о продаже велосипеда, оплатила товар, но зайдя в интернет-магазин в очередной раз ссылка в сети оказалась неактивной, а торговая площадка — нерабочей. Таким образом гражданка «потеряла» 15 074 рубля.

Полицейские возбудили дело и просят саратовцев при покупках в интернете не переводить деньги на неизвестные номера и не сообщать своих персональных данных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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