В Ртищеве сотрудница банка получила срок за присвоение денег клиентов

21 Июль 2020 2020-07-21T11:57:14+03:00

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Суд признал 51-летнюю жительницу Ртищевского района виновной в растрате и присвоении чужого имущества.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, она работала старшим менеджером по обслуживанию пункта кассовых операций отделения одного из банков. Через компьютер она перевела свыше 23 тыс. рублей 19 граждан себе на телефон.

Кроме того, при переоформлении и закрытии банковских счетов злоумышленница не отдавала все деньги клиентам, часть забирала себе.

Гражданка возместила причиненный ущерб, ей дали год условного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU