Житель Вольска после двухдневной пьянки нашел дома труп
В Вольске Саратовской области местный житель сегодня утром, 21 июля, нашел дома труп неизвестного.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, мужчина вернулся в дом на улице Октябрьская после двухдневной пьянки и обнаружил тело.
Следователи организовали доследственную проверку и вместе с судмедэкспертом осмотрели труп.
Назначено судебно-медицинское исследование для выяснения точной причины смерти. Также устанавливается личность мужчины.
Следователи выясняют личность погибшегоФото: СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU