Житель Вольска после двухдневной пьянки нашел дома труп

21 Июль 2020 2020-07-21T11:25:41+03:00

Труп неизвестного находился дома у жителя Вольска Фото: СУ СКР по Саратовской области

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В Вольске Саратовской области местный житель сегодня утром, 21 июля, нашел дома труп неизвестного.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, мужчина вернулся в дом на улице Октябрьская после двухдневной пьянки и обнаружил тело.

Следователи организовали доследственную проверку и вместе с судмедэкспертом осмотрели труп.

Назначено судебно-медицинское исследование для выяснения точной причины смерти. Также устанавливается личность мужчины.

Следователи выясняют личность погибшегоФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU