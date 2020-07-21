В Саратовском районе две женщины пострадали в ДТП ВАЗа с фурой

21 Июль 2020 2020-07-21T11:54:12+03:00

Столкновение произошло недалеко от пересечения с Песчано-Уметским трактом [фото]

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Утром 21 июля на 317-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград в Саратовском районе произошло столкновение легковушки и грузовика. Авария случилась около 07:40 недалеко от пересечения трассы с Песчано-Уметским трактом.

В фуру «КамАЗ» под управлением 43-летнего мужчины врезался ВАЗ-21099 за рулем которого был его ровесник.

Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали двух пассажирок легковушки — 53 и 43-летнюю женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU