В Саратове отремонтируют дорогу на Тульской улице

21 Июль 2020 2020-07-21T11:16:21+03:00

Асфальт заменят на площади 4 тыс. кв. м

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В Саратове продолжают ремонтировать дороги. Сегодня, 21 июля, рабочие приступили к фрезерованию улицы Тульская.

- Там будет отремонтирован участок до пересечения с улицей Азина на площади 4 тыс. кв. м. Заменят 650 погонных метров бордюра, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также бордюрный камень устанавливают на Заречной и 6-м Динамовском проезде. Сегодня ночью будут асфальтировать улицу Шехурдина — от Соколовой до Тулайкова.

В общей сложности работы ведутся на десяти участках города. Это стало возможным благодаря участию в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированным президентом России Владимиром Путиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU