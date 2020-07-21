В Саратове отремонтируют дорогу на Тульской улице
В Саратове продолжают ремонтировать дороги. Сегодня, 21 июля, рабочие приступили к фрезерованию улицы Тульская.
- Там будет отремонтирован участок до пересечения с улицей Азина на площади 4 тыс. кв. м. Заменят 650 погонных метров бордюра, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Также бордюрный камень устанавливают на Заречной и 6-м Динамовском проезде. Сегодня ночью будут асфальтировать улицу Шехурдина — от Соколовой до Тулайкова.
В общей сложности работы ведутся на десяти участках города. Это стало возможным благодаря участию в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированным президентом России Владимиром Путиным.
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ИСТОЧНИК KP.RU