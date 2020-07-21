К смерти мужчины в Орловском оказались причастны двое молодых людей

21 Июль 2020 2020-07-21T10:30:32+03:00

Труп нашли во дворе Фото: СУ СКР по Саратовской области

Их задержали по горячим следам

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Саратовские следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, после того, как во дворе дома в селе Орловское Марксовского района нашли труп 36-летнего мужчины.

Напомним, тело нашли около 9 часов утра 19 июля. На нем были множественные травмы в области головы и тела.

- Судмедэкспертиза установила, что мужчина скончался от тупой сочетанной травмы тела с повреждением костей скелета и внутренних органов, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

По горячим следам полицейские нашли двоих причастных к преступлению — 22 и 23-летнего парней. Следователи задержали их. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU