Горящий дом под Саратовом тушили 11 человек
Площадь возгорания составила 80 кв. м
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Сегодня, 21 июля, в 2:34 11 пожарных и три единицы техники выехали тушить частный деревянный дом в селе Хватовка Базарно-Карабулакского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно, огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.
Возгорание на площади 80 кв. м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU