Горящий дом под Саратовом тушили 11 человек

21 Июль 2020 2020-07-21T10:48:01+03:00

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Сегодня, 21 июля, в 2:34 11 пожарных и три единицы техники выехали тушить частный деревянный дом в селе Хватовка Базарно-Карабулакского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно, огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

Возгорание на площади 80 кв. м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU