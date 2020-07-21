Панков предложил допускать к перевозкам саратовцев только транспорт с работающими кондиционерами

21 Июль 2020 2020-07-21T10:50:52+03:00

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Водители саратовского городского транспорта не включают кондиционеры для экономии топлива. А большинство автобусов в городе даже не оборудованы системами кондиционирования. Об этом рассказал в своем Инстаграм депутат Госдумы Николай Панков, который обсудил эту проблему с мэром Саратова Исаевым.

По словам Николая Панкова, комфорт и безопасность пассажиров — главное, о чем должны заботиться транспортные перевозчики. А значит, эти требования должны быть четко прописаны при проведении аукциона по их отбору и распределению маршрутов.

- Как раз на прошлой неделе мы говорили об этом, и Исаев говорит, что зачастую и водители не включают кондиционеры, чтобы сэкономить на топливе, тем самым экономя на здоровье наших граждан. Это неправильно, здесь, думаю, что, контролирующие органы – транспортные, муниципальные, которые контролируют транспорт, должны здесь более четко подходить к этим вопросам, и спрашивать с руководителей, которые выиграли те или иные маршруты, чтобы обеспечивали качественным транспортом, где есть хорошее кондиционирование, безопасный транспорт, не изношенный, и производить более частую его замену. Эти требования можно вставлять в конкурс, — заявил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU