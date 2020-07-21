Младенцам в Саратове будет автоматически оформляться СНИЛС
Саратовцам больше не нужно оформлять СНИЛС на новорожденных, которые появились на свет с 15 июля 2020 года.
- После того как из реестра ЗАГС в Пенсионный фонд поступят сведения о рождении, номер лицевого счета ребенка направят в личный кабинет мамы в Госуслугах, — сообщили «КП-Саратов» в Отделении Пенсионного фонда по Саратовской области.
Отмечается, что автоматическая регистрация СНИЛС доступна только тем родителям, которые зарегистрированы на Госуслугах.
Для семей, усыновивших детей, сохраняется прежний порядок оформления СНИЛС — по заявлению.
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ИСТОЧНИК KP.RU